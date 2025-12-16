Рецидивиста отправили в колонию за кражу велосипеда в центре Петербурга

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 16 июня в надзорном ведомстве.
В декабре прошлого года фигурант заметил непристегнутый велосипед возле жилого дома. Подсудимый похитил транспортное средство и уехал на нем. В результате владельцу был причинен ущерб в размере 20 тыс. рублей.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее на Piter.TV: в Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников.
Фото: Piter.TV
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