Рецидивиста отправили в колонию за кражу велосипеда в центре Петербурга

В результате владельцу был причинен ущерб в размере 20 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 16 июня в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года фигурант заметил непристегнутый велосипед возле жилого дома. Подсудимый похитил транспортное средство и уехал на нем. В результате владельцу был причинен ущерб в размере 20 тыс. рублей.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников.

Фото: Piter.TV