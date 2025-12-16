В Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Петербурга задержали 19-летнего взломщика сейфа, который помогал телефонным мошенникам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в МВД России.

В полицию Приморского района 13 июня поступила информация о похищении почти 2,4 млн рублей из квартиры дома на Комендантском проспекте. По словам хозяйки жилища, ее 15-летней дочери звонил неизвестный. Он убедил девочку задекларировать денежные средства. Днем 12 июня подросток впустила в дом незнакомца, совершившего кражу.

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали молодого жителя Московского района. Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников забрал у пожилого петербуржца 1 млн рублей.

Главное фото: Piter.TV