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В Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников
Сегодня, 10:51
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В Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Петербурга задержали 19-летнего взломщика сейфа, который помогал телефонным мошенникам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в МВД России. 

В полицию Приморского района 13 июня поступила информация о похищении почти 2,4 млн рублей из квартиры дома на Комендантском проспекте. По словам хозяйки жилища, ее 15-летней дочери звонил неизвестный. Он убедил девочку задекларировать денежные средства. Днем 12 июня подросток впустила в дом незнакомца, совершившего кражу. 

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали молодого жителя Московского района. Похищенное частично изъято. Расследование продолжается. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников забрал у пожилого петербуржца 1 млн рублей. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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