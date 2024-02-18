Четырех человек и кота спасли из горящего дома инспекторы ДПС в Улан-Удэ

До прибытия пожарных полицейские начали эвакуацию жителей.

Четырех человек и кота спасли сотрудники ДПС из Бурятии из горящего дома в Улан-Удэ. Соответствующей информацией поделились через социальные сети представители пресс-службы российских правоохранительных органов из регионального управления. Известно, что старшие лейтенанты полиции Александр Иванов и Максим Бадмацыбиков оформляли автомобильное происшествие по улице Гагарина, когда очевидец сообщил им о пожаре, который распалился в соседнем доме. Сотрудники полиции отправились на помощь пострадавшим. Они выяснили, что горела квартира на первом этаже, из окон здания кричали местные жители.

В результате Александр Иванов забрался на козырёк здания, затем разбил окно и начал эвакуацию граждан. Его коллега Максим Бадмацыбиков страховал людей внизу и помогал им спускаться. До приезда пожарных служб они спасли из огня двух женщин, двух дочерей одной из них, а также кота по кличке Иннокентий. Позже представители экстренного ведомства оперативно потушили возгорание. Жертв удалось избежать.

Фото и видео: МВД по региону