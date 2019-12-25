На Тифлисской улице с 28 июня ограничат движение

Ограничения снимут 28 августа.

В Василеостровском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия тротуаров. В связи с этим с 28 июня будет ограничено движение по Тифлисской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения снимут 28 августа. Речь идет об участке от набережной Макарова до Тифлисского переулка.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на этой неделе закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. у Среднего проспекта В.О. Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere