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На Тифлисской улице с 28 июня ограничат движение
Сегодня, 11:37
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На Тифлисской улице с 28 июня ограничат движение

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Ограничения снимут 28 августа.

В Василеостровском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия тротуаров. В связи с этим с 28 июня будет ограничено движение по Тифлисской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения снимут 28 августа. Речь идет об участке от набережной Макарова до Тифлисского переулка.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на этой неделе закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. у Среднего проспекта В.О. Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere

Теги: гати, ограничат движение, тифлисская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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