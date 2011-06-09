На этой неделе закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. у Среднего проспекта В.О

Речь идет об участке у Среднего проспекта В.О.

В Василеостровском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. С 27 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. у Среднего проспекта В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О. Пресс-служба ГАТИ

С 23 до 26 июня закрыто движение транспорта по 24-25-й линиям. Речь идет об участке от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О. Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Ранее мы писали, что с 26 июня на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Крупской.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Unsplash