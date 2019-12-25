На Васильевском острове мужчина упал с высоты пятого этажа и выжил

Пациента забрали со двора дома по 19-й линии В. О.

Житель Петербурга выпал из окна пятого этажа на Васильевском острове. Его госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 9 июля в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии привезли 46-летнего мужчину, у пострадавшего повредились голова, сердце, легкие и живот, а также сломана рука. Пациента забрали со двора дома по 19-й линии В. О.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетняя девочка упала с лестничной площадки в Петербурге. Ребенок получил серьезные травмы.

Фото: Piter.TV