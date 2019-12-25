  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове мужчина упал с высоты пятого этажа и выжил
Сегодня, 14:22
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове мужчина упал с высоты пятого этажа и выжил

0 0

Пациента забрали со двора дома по 19-й линии В. О.

Житель Петербурга выпал из окна пятого этажа на Васильевском острове. Его госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 9 июля в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии привезли 46-летнего мужчину, у пострадавшего повредились голова, сердце, легкие и живот, а также сломана рука. Пациента забрали со двора дома по 19-й линии В. О. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что шестилетняя девочка упала с лестничной площадки в Петербурге. Ребенок получил серьезные травмы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии