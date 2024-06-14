Шестилетняя девочка упала с лестничной площадки в Петербурге

Она получила серьёзные травмы, но жива.

Ночью 27 июня в одну из детских больниц Санкт-Петербурга доставили 6-летнюю девочку с серьезными травмами после падения с высоты. Как сообщает издание 78.ru, инцидент произошел на лестничной площадке третьего этажа.

По информации, поступившей в полицию через экстренную службу 112, ребенок облокотился на перила и сорвался вниз, пролетев около 6 метров. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану подбородка. Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии.

Как установили правоохранители, девочка воспитывается в полной семье и ранее не состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV