Водитель погиб в ДТП со светофором на Большеохтинском проспекте

Проводится проверка.

В ночь на 28 июня в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 00:10 62-летний водитель автомобиля "Лада Приора" при движении по Большеохтинскому проспекту в направлении улицы Панфилова не справился с управлением и совершил наезд на светофорную стойку в районе дома 13/4.

По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина 1963 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия медиков. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина избил фельдшера скорой помощи в Колпино.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти