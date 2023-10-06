Мужчина избил фельдшера скорой помощи в Колпино

Медработник получил ушибы и ссадины.

В Колпино сотрудники полиции задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на медработника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, инцидент произошел 26 июня около 12:40 в доме на Павловской улице. Фельдшер скорой помощи, прибывший на вызов, подвергся нападению со стороны мужа пациентки. На следующий день 31-летний медработник обратился в медучреждение с ушибами и ссадинами, после чего был отпущен на амбулаторное лечение.

На следующий день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого возле дома на улице Жени Стасюк. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина получил 18 лет колонии за съемку обнаженной дочери в Петербурге.

Фото: Piter.TV