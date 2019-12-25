Мужчина получил 18 лет колонии за съемку обнаженной дочери в Петербурге

Злоумышленнику вменили п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 27 июня.

С 2011 по 2017 годы подсудимый совершал в отношении несовершеннолетней дочки действия сексуального характера, а также изготавливал порнографические материалы с ее участием. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что двух иностранцев арестовали за попытку похищения девушки-подростка на проспекте Ударников.

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