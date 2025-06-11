Двух иностранцев арестовали за попытку похищения девушки-подростка на Ударников

Оба фигуранта дела арестованы и находятся под стражей.

Сотрудники полиции в рамках мероприятий оперативного характера выявили публикацию видеозаписи преступления в сети Интернет. Согласно сообщениям "Оперативного прикрытия", инцидент произошел днем 9 июня в общедомовом мессенджере дома № 38 на проспекте Ударников. На размещенном ролике запечатлен эпизод похищения девочки подросткового возраста (около 12–14 лет), которую мужчина силой затолкнул в белый автомобиль марки Hyundai Solaris. Девочке удалось освободиться благодаря тому, что преступник заметил видеосъемку своего деяния.

Следствием оперативно были установлены подозреваемые лица: ими оказались граждане иностранных государств — 45-летний уроженец Киргизии и 36-летний выходец из Узбекистана, не состоящий на миграционном учете. Оба фигуранта дела арестованы и находятся под стражей.

На сегодняшний день заявления от пострадавшей стороны в органы правопорядка не поступило, ведется работа по установлению личности ребенка.

Ранее мы сообщили о том, что студент изнасиловал 15-летнюю девочку на заброшенной ферме в Приозерском районе.

Видео: Telegram / Mash на Мойке