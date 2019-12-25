Студент изнасиловал 15-летнюю девочку на заброшенной ферме в Приозерском районе

Возбуждено уголовное дело по пункту третьей части статьи 131 УК РФ.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", 9 июня мать несовершеннолетней жительницы Приозерского района обратилась с заявлением против местного молодого человека. По словам женщины, 1 июня поздним вечером студент третьего курса многопрофильного колледжа поселка Севастьяново, которому исполнилось 19 лет, совершил насильственное преступление в отношении её дочери, подвергнув 15-летнюю школьницу сексуальному насилию на заброшенной ферме.

Семья потерпевшей характеризуется положительно, ребенок находится исключительно под материнской опекой, ранее ни девочка, ни родители на учете в правоохранительных органах не состояли.

Подозреваемый был задержан накануне и передан следственным органам. Возбуждено уголовное дело по пункту третьей части статьи 131 УК РФ ("изнасилование"), которая предусматривает наказание сроком от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщили о том, что на Боровой улице иностранец изнасиловал женщину.

Фото: Piter.TV