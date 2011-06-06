На Боровой улице иностранец изнасиловал женщину

Злоумышленнику предъявлено обвинение.

В Петербурге иностранцу предъявлено обвинение в совершении преступления против половой свободы женщины. Подробности сообщили в району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 29 мая мужчина, находясь во дворе жилого дома на улице Боровой, напал на ранее незнакомую ему женщину, после чего удерживая её руками и угрожая ей, совершил изнасилование.

Жители близлежащего дома сообщили о происходящем в полицию, после чего мигрант был задержан на месте совершения преступления.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в коммуналке на Дальневосточном задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании соседки.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу