В США учительница два года совращала приемных сыновей

Женщина активно выступала за права сирот.

В штате Вашингтон арестовали учительницу, которая в течении двух лет совращала и насиловала приемных сыновей, сообщило New York Post.

Женщина работала в местной школе и была известна как активистка, выступавшая в защиту прав сирот и приемных детей. В полицию американку сдал ее бывший муж. Он показал правоохранителям интимную переписку 35-летней жены с подростками.

Сначала женщина отрицала обвинения. В ходу расследования американка призналась, что вступила в интимную связь с одним из подростков. На допросе пострадавший признался, что опекунша насиловала его на протяжении нескольких месяцев, а домогательства начались еще до его совершеннолетия.

Второй подросток рассказал, что приемная мать ложилась с ним в постель и домогалась. Женщине предъявили обвинения в двух случаях инцеста и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что в Канзасе учительница совратила двоих учеников, одного из них женщина изнасиловала.

Фото: Magnific