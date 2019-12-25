В США учительница совратила двоих учеников. Об этом сообщает Ad Astra Radio.
По информации источника, Уитни Шулл из Канзаса вступала в отношения с двумя подростками. Одного из них женщина изнасиловала. Также сообщается, что учительница хотела совратить третьего подростка.
Подозреваемую задержали, но после оплаты залога ее освободили. По решению суда она не может общаться с пострадавшими и свидетелями по делу.
Ранее мы сообщали, что в США мужчина час провисел вниз головой на аттракционе и потребовал $50 тысяч.
Фото: pxhere.com
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