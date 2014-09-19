Он получил травмы, которые привели к инвалидности.

В США мужчина час провисел вниз головой на аттракционе и потребовал $50 тысяч. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Кейси Коузи застрял на аттракционе из-за его поломки. Мужчина провел в таком положении более часа. Он получил травмы, которые привели к инвалидности.

Спустя почти два года Коузи подал иск к Universal Orlando Resort с требованием компенсации. Мужчина обвинил парк в халатности и несоблюдении обязанностей по обеспечению безопасности.

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