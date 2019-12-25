Не только отмена санкций: какие шаги готовят США и Европа для урегулирования на Украине

Одним из пунктов станет соглашение России и Европы в сфере безопасности и экономики.

Соединенные Штаты и Европа работают над совместным мирным планрм, который принесет финансовые выгоды и гарантии безопасности России и Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, американские переговорщики пытаются сформулировать пакет мер, который учитывал бы потребности конфликтующих сторон таким образом, чтобы улучшить их положение.

Мирный пакет будет включать четыре компонента, в том числе соглашение Европы и России в сфере экономики и безопасности, которое восстановит стабильность на континенте. Первым пунктом станет восстановление Украины при поддержке Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. Затем следует предоставление гарантий безопасности Украине, эквивалентных пятой статье НАТО о коллективной обороне.

Третьим компонентом стала бы экономическая интеграция России, Украины и Европы на основе соглашения в энергетической сфере. Как отметили в статье The Washington Post, последний элемент "будет самым неприятным". Российсктой стороне предложат согласиться на прекращение огня вдоль существующей линии фронта, а киевский режим должен будет признать территориальные потери.

Ранее в США заявили, что поскольку Киев и НАТО не хотят мира, то победит Россия.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)