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В коммуналке на Дальневосточном задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании соседки
Сегодня, 9:00
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В коммуналке на Дальневосточном задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании соседки

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Подозреваемый был 9 раз судим.

Рецидивист изнасиловал соседку в коммуналке в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 18 мая в НИИ скорой помощи обратилась 51-летняя жительница Невского района с диагнозом "изнасилование". После осмотра женщина была отпущена. Полиции она сообщила, что в воскресенье днем ее изнасиловал сосед по коммунальной квартире в доме на Дальневосточном проспекте.

Полицейскими 19 мая был задержан 43-летний неработающий мужчина, подозреваемый в изнасиловании. Мужчина помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъяты две простыни.

Подозреваемый был 9 раз судим, в том числе за угрозы убийством, кражу, грабеж, рукоприкладство и четырежды – за оскорбление представителя власти.

Ранее москвич получил 24 года строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней в Подольске.

Фото: Piter.tv

Теги: дальневосточный проспект, коммуналка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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