Петербургский Водоканал опубликовал список крупнейших должников по коммунальным услугам

Больше всех должны ООО "ЖКС № 1 Колпинского района" — 99 миллионов рублей.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обнародовало данные о самых злостных неплательщиках среди организаций, отвечающих за обслуживание жилых домов. Суммарный долг трёх компаний-лидеров антирейтинга превышает 227 миллионов рублей.

Больше всех должны ООО "ЖКС № 1 Колпинского района" — 99 миллионов рублей. Следом идёт ЖКС № 3 Центрального района с задолженностью 65 миллионов. Замыкает тройку компания из Адмиралтейского района, накопившая более 63 миллионов.

Среди организаций Ленинградской области самый крупный долг у "ВК "Ладога" — свыше 50 миллионов. Почти 17,5 миллиона задолжал АО "ИЭК".

В Водоканале подчеркивают: прежде чем обращаться в суд, предприятие всегда пытается решить вопрос миром. Должникам предлагают сверить расчёты, разобраться в разногласиях и найти способ погасить задолженность добровольно.

Если компания не платит больше двух расчётных периодов, Водоканал идёт на крайние меры — ограничивает или полностью отключает холодную воду и водоотведение.

Отдельная головная боль предприятия — рост числа прямых договоров с жителями. Это требует серьёзной автоматизации работы с долгами, и сейчас Водоканал активно внедряет цифровые инструменты, чтобы оперативнее реагировать на просрочки и эффективнее взыскивать средства в досудебном и судебном порядке.

Ранее "Водоканал" завершил работы на водопроводной сети в Красном Селе.

Фото: pxhere