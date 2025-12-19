  1. Главная
"Водоканал" завершил работы на водопроводной сети в Красном Селе
Сегодня, 9:52
"Водоканал" завершил работы на водопроводной сети в Красном Селе

Все абоненты обеспечены холодной водой.

К 07:30 30 января специалисты петербургского "Водоканала" завершили работы на водопроводной сети на проспекте Двадцать Пятого Октября в Красном Селе. Все абоненты обеспечены холодной водой, рассказали в предприятии. 

Воду отключали по следующим улицам и проспектам: Советская, Красноармейская, Театральная, Юных Пионеров, Ореховая, Можайский проезд, Парковая, Железнодорожная, Красных Курсантов, Двадцать Пятого Октября, а также в деревнях Пикколово, Кавелахта, Вариксолово и Перекюля. 

Работы позволят повысить надежность и бесперебойность водоснабжения для жителей Красносельского и Ломоносовского районов. "Водоканал Петербурга" приносит жителям Красного Села и близлежащих населенных пунктов извинения за доставленные неудобства. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее на Piter.TV: из-за прорыва трубы несколько домов на Варшавской улице остались без отопления. 

Фото: Piter.TV 

