"Водоканал" завершил работы на водопроводной сети в Красном Селе

К 07:30 30 января специалисты петербургского "Водоканала" завершили работы на водопроводной сети на проспекте Двадцать Пятого Октября в Красном Селе. Все абоненты обеспечены холодной водой, рассказали в предприятии.

Воду отключали по следующим улицам и проспектам: Советская, Красноармейская, Театральная, Юных Пионеров, Ореховая, Можайский проезд, Парковая, Железнодорожная, Красных Курсантов, Двадцать Пятого Октября, а также в деревнях Пикколово, Кавелахта, Вариксолово и Перекюля.

Работы позволят повысить надежность и бесперебойность водоснабжения для жителей Красносельского и Ломоносовского районов. "Водоканал Петербурга" приносит жителям Красного Села и близлежащих населенных пунктов извинения за доставленные неудобства. Пресс-служба "Водоканала"

Фото: Piter.TV