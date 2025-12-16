Аренда жилья в Петербурге на время ПМЭФ подорожала на 12%

При этом ажиотаж вокруг форума не стал рекордным для города.

По данным сервиса "Суточно.ру", на которые ссылается ТАСС, средняя стоимость аренды жилья в Петербурге во время Петербургского международного экономического форума выросла на 12% по сравнению с маем и составила 5730 рублей в сутки.

При этом ажиотаж вокруг ПМЭФ не стал рекордным для города. Аналитики отмечают, что на праздничных выходных 12–14 июня жильё в среднем стоило дороже – 6500 рублей в сутки, что на 13% выше, чем во время форума.

Высокий спрос также подтверждается уровнем бронирования: на период проведения мероприятия было зарезервировано около 70% всего доступного жилья. Наибольшей популярностью у гостей города пользуются квартиры, оснащённые удобствами, такими как Wi-Fi, кухня, стиральная машина и кондиционер.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга стартовал забег в рамках ПМЭФ.

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