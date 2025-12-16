К Финскому заливу прилетели черные гуси из Парижа

Пернатые выглядят здоровыми.

В парке на берегу Финского залива в Сестрорецке встретили черных гусей. Это черные казарки с нарядным и строгим оперением, сообщил 4 июня известный биолог Павел Глазков.

Прилетевшая стайка из четырех гусей, с большой вероятностью, семья. Пернатые выглядят здоровыми.

При внимательном рассмотрении фотографий удалось увидеть, что на спине у одной из казарок прикреплен спутниковый датчик, который питается благодаря солнечной батарее. Ученые таким образом изучают пути миграции птиц. Павел Глазков, биолог

На лапе у птицы с датчиком есть и кольцо с цифрами и надписью PARIS, так что у нас остановились гуси из Парижа.

Ранее мы рассказывали о том, что в видеоловушку в Ленобласти попал глава семейства барсуков.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Ольга Павлович)