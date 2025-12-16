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К Финскому заливу прилетели черные гуси из Парижа
Сегодня, 12:21
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К Финскому заливу прилетели черные гуси из Парижа

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Пернатые выглядят здоровыми.

В парке на берегу Финского залива в Сестрорецке встретили черных гусей. Это черные казарки с нарядным и строгим оперением, сообщил 4 июня известный биолог Павел Глазков. 

Прилетевшая стайка из четырех гусей, с большой вероятностью, семья. Пернатые выглядят здоровыми. 

При внимательном рассмотрении фотографий удалось увидеть, что на спине у одной из казарок прикреплен спутниковый датчик, который питается благодаря солнечной батарее. Ученые таким образом изучают пути миграции птиц. 

Павел Глазков, биолог 

На лапе у птицы с датчиком есть и кольцо с цифрами и надписью PARIS, так что у нас остановились гуси из Парижа. 

Ранее мы рассказывали о том, что в видеоловушку в Ленобласти попал глава семейства барсуков. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Ольга Павлович) 

Теги: гуси, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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