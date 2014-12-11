В Минобороны Финляндии будут перекрывать Финский залив из-за атак БПЛА ВСУ

Антти Хяккянен видит угрозу безопасности из-за атаки БПЛА по Санкт-Петербургу.

Для обеспечения максимальной безопасности при ликвидации вражеских беспилотников Финляндии нужно закрывать воздушное и морское движение в регионе. С таким утверждением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью для местного издания Ilta-Sanomat. Иностранный чиновник прокомментировал вводившиеся на минувших выходных ограничениях Хельсинки для акватории Финского залива. Решения были приняты местным национальным правительством из-за налетов БПЛА на город Санкт-Петербург в России.

Это была мера предосторожности... Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты. Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии

Господин Хяккянен призвал местных жителей следить за предупреждениями о появлении БПЛА, особенно тех, кто живет или плавает на лодках вдоль побережья. "Как заядлый рыбак, я знаю, что владельцы лодок проверяют прогноз погоды... Если море закрыто на пару часов, рыбалку придется отложить. В этом плане граждане тоже несут ответственность",— пояснил он.

Министр Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны, летевшие на Петербург.

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