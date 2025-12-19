Из-за прорыва трубы несколько домов на Варшавской улице остались без отопления

На ликвидацию аварии на теплосети диаметром 400 мм отведено до 13 часов, горячая вода у жителей сохраняется.

На Варшавской улице в Московском районе Петербурга произошла крупная авария на теплосети. Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", утром 24 января у дома 45 прорвало трубопровод диаметром 400 миллиметров.

В результате инцидента несколько жилых домов в районе остались без отопления. Аварийные бригады оперативно приступили к работам по локализации повреждения и восстановлению теплоснабжения.

Согласно информации теплоснабжающей компании, с 08:00 до 21:10 подача тепла в пострадавшие дома была ограничена. При этом подача горячей воды жителям не прекращалась и оставалась в рабочем режиме.

По действующим нормативам, на устранение подобных повреждений отводится не более 13 часов. В "Теплосети Санкт-Петербурга" заверили, что все необходимые работы будут проведены в установленные сроки для минимизации неудобств для горожан в холодный период.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП на проспекте Энгельса парализовало движение у Парнаса.

Фото: Piter.TV