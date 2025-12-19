Из-за прорыва трубы несколько домов на Варшавской улице остались без отопления

На Варшавской улице в Московском районе Петербурга произошла крупная авария на теплосети. Как сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", утром 24 января у дома 45 прорвало трубопровод диаметром 400 миллиметров.
В результате инцидента несколько жилых домов в районе остались без отопления. Аварийные бригады оперативно приступили к работам по локализации повреждения и восстановлению теплоснабжения.
Согласно информации теплоснабжающей компании, с 08:00 до 21:10 подача тепла в пострадавшие дома была ограничена. При этом подача горячей воды жителям не прекращалась и оставалась в рабочем режиме.
По действующим нормативам, на устранение подобных повреждений отводится не более 13 часов. В "Теплосети Санкт-Петербурга" заверили, что все необходимые работы будут проведены в установленные сроки для минимизации неудобств для горожан в холодный период.
Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП на проспекте Энгельса парализовало движение у Парнаса.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все