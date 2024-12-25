Синоптик Колесов прокомментировал отключение отопления в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прокомментировал отключение отопления на территории региона. Пока ночи холодные, а днем жары нет. При этом средняя температура постоянно повышается.

Сегодня норма температуры воздуха в Петербурге достигла +10 гр. и к концу месяца будет уже +14 гр. Ниже +8 гр. средняя температура в Петербурге была 6 мая, это как раз был период небольшого похолодания, который уже закончился. Так что впереди только теплая погода с дневной температурой до +15 гр. и выше. Александр Колесов, синоптик

При этом могут быть отдельные более холодные дни, когда придут циклоны вместе с дождем. В целом перспективы понижения среднесуточной температуры ниже +8 градусов в ближайшее время нет.

