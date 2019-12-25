Выходные в Петербурге будут теплыми и облачными

Температура воздуха 9 мая до +15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в выходные.

Над регионом уже сейчас кружит антициклон, атмосферное давление составляет 765 миллиметров рт. ст. и продолжит повышаться. Температура воздуха 8 и 9 мая до +15 градусов, однако завтра придут облака. С 10 мая начнет подтягиваться атмосферный фронт: по западу области пройдут небольшие дожди. В городе тоже есть вероятность осадков.

Сам атмосферный фронт будет проходить 11 мая, а циклон придет к нам с юго-запада уже 12 мая. Температура воздуха в Петербурге 10 и 11 мая, несмотря на облачность, до +15…+18 гр. Александр Колесов, синоптик

Ночи будут холодными: 9 и 10 мая в Ленобласти отрицательные температуры до -1…-3 градусов.

