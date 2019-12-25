  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Средняя температура воздуха в апреле в Петербурге составила +5,7 градусов
Сегодня, 16:33
132
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Средняя температура воздуха в апреле в Петербурге составила +5,7 градусов

0 0

Солнце светило 203 часа или 28 дней.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги апреля 4 мая. По словам специалиста, в целом месяц получился близким к норме. 

Середина апреля 2026 года была очень теплой (+8,1 градусов), а третья декада по температуре (+4,7 градуса) немного подвела. Средняя температура воздуха составила +5,7 градусов. 

Большая часть осадков, практически 90% от нормы месяца, выпала также в последней декаде – в виде снега и мокрого снега. Солнце светило 203 часа или 28 дней.

Самой солнечной стала вторая декада, почти 80 часов солнечного сияния. Меньше всего солнце светило в третьей декаде апреля, всего 54 часа, но даже в дни со снегом оно появлялось.

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ожидается небольшое похолодание. 

Фото: Piter.TV 

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии