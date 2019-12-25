Средняя температура воздуха в апреле в Петербурге составила +5,7 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги апреля 4 мая. По словам специалиста, в целом месяц получился близким к норме.

Середина апреля 2026 года была очень теплой (+8,1 градусов), а третья декада по температуре (+4,7 градуса) немного подвела. Средняя температура воздуха составила +5,7 градусов.

Большая часть осадков, практически 90% от нормы месяца, выпала также в последней декаде – в виде снега и мокрого снега. Солнце светило 203 часа или 28 дней.

Самой солнечной стала вторая декада, почти 80 часов солнечного сияния. Меньше всего солнце светило в третьей декаде апреля, всего 54 часа, но даже в дни со снегом оно появлялось. Александр Колесов, синоптик

