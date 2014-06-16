В Ленобласти в субботу ожидается облачность с дождями и порывистым ветром

В предстоящую субботу, 23 мая, в Ленинградской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, а днём местами ожидается кратковременный дождь.

По данным ГУ МЧС России по региону, ночная температура воздуха составит +8…+13 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +16…+21 градусов. На востоке области будет прохладнее – местами до +13 градусов.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а утром и днём порывы могут усиливаться до 15–17 м/с. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём – повышаться.

