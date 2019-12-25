Россияне массово покидают Финляндию

В прошлом году Финляндию покинули почти 900 россиян. В целом отток из страны составил 20 тыс. человек. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

За 2025 год 854 россиянина уехали из Финляндии. Самые высокие показатели у города Лаппенранты, ранее он пользовался особой популярностью у отечественных туристов. Эти данные стали самым высоким показателем за весь период статистики с 1990 года.

Несмотря на рекордный отток, количество прибывших на постоянное место жительства в Финляндию осталось высоким. Так, в страну переехала 51 тыс. человек, в том числе, украинцы, филиппинцы и жители Шли-Ланки.

Внутренняя миграция между регионами страны усилилась, но прирост населения за счёт переезда граждан из других финских муниципалитетов получил Хельсинки и регион Уусимаа. По данным опросов, две трети финнов не верят в перспективы восстановления экономики Финляндии.

Ранее сообщалось, что Финляндия отмечает рост схем обхода антироссийских санкций.

