ИИ пробрался в сферу организации свадеб

Искусственный интеллект – последний тренд сферы организации свадеб. Многофункциональный помощник делает приглашения и тексты. Об этом пишет 360.ru.
Основатель агентства праздников "Маркова" Светлана Маркова отметила, что ИИ можно делегировать часть задач при подготовке к празднику. В частности, для составления приглашений и адаптации текста под конкретного ведущего. Однако, по ее словам, заменить полностью человека технологии пока не могут.
Конечно, он не напишет такую речь, какую напишет человек, проникшись историей пары. Но какие-то моменты, от которых можно оттолкнуться и которые можно потом взять за основу, — это однозначно да.
Светлана Маркова, основатель агентства праздников "Маркова"
Кроме того, ИИ помогает составить визуализацию: показать, как будет выглядеть концепция и оформление зала. Это экономит время и облегчает работу организатора.
Фото: Magnific
