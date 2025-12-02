ИИ пробрался в сферу организации свадеб
Сегодня, 15:46
Его используют для визуализации и написания текстов приглашений.

Искусственный интеллект – последний тренд сферы организации свадеб. Многофункциональный помощник делает приглашения и тексты. Об этом пишет 360.ru.

Основатель агентства праздников "Маркова" Светлана Маркова отметила, что ИИ можно делегировать часть задач при подготовке к празднику. В частности, для составления приглашений и адаптации текста под конкретного ведущего. Однако, по ее словам, заменить полностью человека технологии пока не могут.

Конечно, он не напишет такую речь, какую напишет человек, проникшись историей пары. Но какие-то моменты, от которых можно оттолкнуться и которые можно потом взять за основу, — это однозначно да.

Светлана Маркова, основатель агентства праздников "Маркова"

Кроме того, ИИ помогает составить визуализацию: показать, как будет выглядеть концепция и оформление зала. Это экономит время и облегчает работу организатора.

Фото: Magnific

