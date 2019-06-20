Петербурженка отсудила 60 тысяч за едва не сорванную из-за платья свадьбу

Портниха едва не сорвала свадьбу плохим пошивом.

В Петербурге суд удовлетворил иск девушки, которой чуть не испортили свадьбу из-за бракованного платья. Историей поделилась руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Екатерина заключила договор с индивидуальным предпринимателем Олесей в марте прошлого года. Портниха обязалась сшить наряд к 8 мая – дате торжества. Клиентка заплатила 15 тысяч рублей за работу и потратила более 13,5 тысячи на покупку ткани.

На финальной примерке 5 мая невесту ждало разочарование. Изделие имело серьезные недостатки: ткань перекашивало, швы торчали, корсет висел складками, а молния стягивала материал. За два дня до свадьбы исправить ситуацию было уже невозможно. Девушке пришлось в экстренном порядке искать альтернативный наряд.

Праздник в итоге состоялся, но неприятный осадок остался. В судебном заседании факт брака не пришлось доказывать экспертизой – дефекты были очевидны. Суд взыскал с предпринимательницы стоимость пошива, убытки за ткань, компенсацию морального вреда, почтовые расходы и штраф. Общая сумма выплат превысила 59 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в 2025 году стало больше браков и меньше разводов.

