Аналитики: опережающее развитие ИИ в США убивает другие отрасли промышленности

Например, производство алюминия.

По данным американских аналитиков, опережающее развитие ИИ с активным строительством ЦОД (центров обработки данных) убивает другие отрасли промышленности, особенно энергоемкие, например, производство алюминия. Как уточняют авторы Telegram-канала "Мейстер", алюминиевой индустрии нужны долгосрочные поставки электроэнергии по $30-40 за мегаватт-час, а ИИ-отрасль готова платить $100 и более за тот же мегаватт-час.

При этом алюминий этой отрасли тоже нужен, для строительства и обновления ЦОД, но его проще ввозить. Однако авторы поста задают вопрос о том, что делать с военной промышленностью.

Производство ракет, самолетов, бронетехники, да даже дронов и много чего другого немыслимо без алюминия, и вешать это на внешние поставки – серьезно рисковать. Для нас это кстати тоже урок, политику придется балансировать с учетом всех факторов. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: freepik (rawpixel.com)