Эксперты прокомментировали угрозы Трампа в адрес Венесуэлы

Наркоторговлю вряд ли можно победить при помощи бомбардировок.

В "Венесуэльском деле" Штатов самое интересное то, что никакого позитивного результата для США в нем не просматривается, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", сомневаясь, что наркоторговлю можно победить при помощи бомбардировок. Более того, такими действиями можно только усилить ее, считают авторы поста.

Для смены власти США также необходимо совершать другие шаги, например, организовав переворот, причем своего ставленника придется поддерживать, вполне возможно, прямым военным присутствием и войной.

Теоретически Трамп может ограничиться демонстрацией силы, приказав что-то побомбить и куда-то пострелять ракетами, после чего скажет, что США всех победили и можно плыть домой. Результат этой акции может, однако, оказаться неприятно разочаровывающим, но охотно допускаем, что так далеко президент США сейчас не смотрит. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere