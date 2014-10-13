Почти половина жителей Петербурга и Ленобласти используют ИИ в работе

Большинство опрошенных считают, что технологии помогают справляться с отдельными профессиональными задачами.

Исследование, проведённое онлайн-кампусом Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в рамках съёмок документального фильма о роли искусственного интеллекта (ИИ) в профессиональной деятельности, показало, что почти половина жителей Петербурга и Ленинградской области применяют ИИ-технологии в повседневной работе, причём регулярными пользователями выступают 4% респондентов, пишет "Петербургский дневник".

Большинство опрошенных считают, что технологии помогают справляться с отдельными профессиональными задачами, 20% затруднились оценить полезность ИИ, а 15% утверждают, что использование ИИ облегчает их труд. Примерно девять десятых участников опроса задают рабочие вопросы искусственному интеллекту, и почти треть полагает, что это положительно влияет на эффективность их деятельности.

Отношение к технологиям у респондентов позитивное или нейтральное: большинство видит в ИИ новые перспективы, но одновременно испытывает тревогу, осознавая угрозы вроде риска утечки персональных данных, снижения уникальности человеческих компетенций, уменьшения значимости опыта и возможной потери рабочих мест.

По словам руководителя онлайн-направления НИУ ВШЭ Юлии Ремезовой, ИИ способен стать помощником специалиста, берущим на себя рутинные задачи и расширяющим горизонты возможностей, но только при условии ясного понимания человеком желаемого результата.

Примерно треть петербуржцев уверена, что ИИ играет вспомогательную роль, облегчающую работу профессионала, в то время как треть добавила, что технология одновременно создаёт конкуренцию человеку, уменьшая его ценность.

Продюсер фильма "После промпта" Виктория Оськина подчеркнула, что искусственный интеллект не замещает человека полностью, а образует новое сотрудничество, где человеческий опыт остаётся решающим элементом успеха.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на AI-тренеров возрос в Петербурге на 94%.

Фото: freepik (rawpixel.com)