Спрос на AI-тренеров возрос в Петербурге на 94%

За последний год в Петербурге заметно вырос спрос на профессионалов, занимающихся обучением нейросетей. Согласно информации, полученной от рекрутингового сервиса hh.ru, вакансии для специалистов по искусственному интеллекту выросли на беспрецедентные 94%.

Наиболее высокие запросы на AI-тренеров поступают преимущественно из пяти отраслей: ИТ-компании лидируют с долей 35% вакансий, далее следуют финансовая сфера (12%), образование (6%), медиа и маркетинг (5%), а также бизнес-сервисы (4%). Данные статистики демонстрируют существенный сдвиг в приоритетах компаний и свидетельствуют о расширении сферы применения технологий машинного обучения.

Директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова прокомментировала ситуацию, отметив, что искусственный интеллект давно перестал восприниматься как нечто необычное и редкое, он прочно вошёл в повседневную практику множества сфер экономики". Повышенный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта демонстрирует активную цифровизацию петербургских предприятий.

Средняя зарплата, предлагаемая профессионалам в сфере обучения нейросетей, составила 101 тысячу рублей согласно статистике октября 2025 года. Однако максимальная оплата труда может достигать внушительных сумм вплоть до 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV