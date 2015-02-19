Стали известны потребности работающих матерей в Петербурге

Самой востребованной мерой поддержки стала возможность организации гибкого графика работ.

Накануне Дня матери сервис по поиску работы Superjob провел исследование, целью которого было выяснить, какой дополнительной помощи ждут работающие женщины с маленькими детьми от своих работодателей. Участницами опроса стали жительницы города, имеющие несовершеннолетних дошкольников.

Выяснилось, что самой востребованной мерой поддержки стала возможность организации гибкого графика работы — её отметили 14% респондентов. Следующим важным аспектом стало желание получать финансовую помощь: дополнительное вознаграждение и материальные выплаты оказались важными для 10%. Переход на дистанционный режим труда либо комбинированный график хотя бы периодически, особенно в случае болезни ребенка, привлекателен для 8% женщин. Ещё столько же участниц высказали пожелание получать дополнительный свободный день каждую неделю или прибавлять дни к основному отпуску.

По мнению 6% респонденток, работодатели могли бы предложить работу в условиях неполного рабочего дня. Аналогичное количество женщин выразили заинтересованность в том, чтобы компания организовывала досуг их детей: праздники, тематические мероприятия и развивающие занятия.

Также 4% указали на важность уважительного отношения начальства к личным обстоятельствам сотрудниц, таким как уход за ребенком в период болезни. Желание видеть подарки от фирмы к Новому году высказали 3% опрошенных, ещё 2% назвали необходимым предоставление льготных путёвок в детские оздоровительные учреждения и пансионаты. При этом 15% работающих мам подчеркнули, что существующие формы поддержки удовлетворяют их потребности.

Ранее эксперты выяснили, смотрят ли петербуржцы телевизор.

Фото: Pxhere