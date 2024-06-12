Эксперты выяснили, смотрят ли петербуржцы телевизор

Самыми востребованными оказались художественные фильмы, которые предпочли 25% жителей Петербурга.

Участниками опроса сервиса по поиску работы Superjob стали представители трудоспособного населения города. Им было предложено выбрать три наиболее привлекательных для себя формата телевизионного вещания.

Самыми востребованными оказались художественные фильмы, которые предпочли 25% жителей Петербурга. Новостные передачи заняли второе место с результатом 18%. Третье место поделили сериалы и документальное кино, набрав по 15% каждый. Телешоу и развлекательные программы заинтересовали 13% участников. Спортивные трансляции и аналитические обзоры выбрали по 10%. Игры интеллектуального характера понравились 7% опрошенных. Политико-общественные проекты и ток-шоу вызвали симпатию у 6% аудитории. Концерты и театральные постановки телеканала назвали любимыми передачами 4% респондентов. Стоит добавить, что почти половина горожан (41%) вообще не включает телевизор.

Анализ показал, что женщины заметно активнее мужчин отдают предпочтение художественным фильмам и сериалам. Мужская аудитория чаще увлекается спортивными мероприятиями и аналитическими программами. Интересно, что мужчины гораздо чаще утверждают, что совсем не смотрят телевидение.

Участники старшего возраста (старше 45 лет) демонстрируют особую привязанность к художественному кинематографу (40%) и новостям (27%). Молодёжь до 25 лет, напротив, проявляет меньшую заинтересованность этими направлениями (всего 13 и 8% соответственно), зато выражает наибольший энтузиазм к просмотру сериалов (20%). К слову, отказ от телевидения особенно распространён среди поколения Z: среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет телевизор не включают целых 55%, тогда как среди пожилых эта цифра составляет лишь четверть (24%).

Образованные горожане с дипломом вуза больше склонны выбирать художественные фильмы и новости. Люди с профессиональным средним образованием больше внимания уделяют сериалам и документальному кино.

Наконец, респонденты с высоким уровнем дохода (более 150 тыс. руб./мес.) меньше времени проводят за просмотром сериалов и развлекательных шоу. Их предпочтения сосредоточены вокруг спорта, аналитики и общественно-политического контента.

Ранее мы сообщили о том, что средний срок автокредитов в Петербурге вырос почти на 6%.

Фото: Pxhere