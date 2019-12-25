Средний срок автокредитов в Петербурге вырос почти на 6%

По всей стране средний срок автокредитования составляет 5,8 лет, показывая годовой прирост на уровне 4,5%.

Жители Петербурга стали чаще оформлять автокредиты на длительный период. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в течение 2025 года этот показатель увеличился на 5,9%, достигнув средней продолжительности кредита в 5,35 лет. Несмотря на рост показателя, Петербург остаётся одним из регионов с самыми короткими сроками кредитования автомобилей.

По всей стране средний срок автокредитования составляет 5,8 лет, показывая годовой прирост на уровне 4,5%. Максимальные сроки зафиксированы в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Тюменской области, где среднее значение превышает шесть лет.

Алексей Волков, занимающий должность директора по маркетингу НБКИ, подчеркнул, что до наступления 2025 года наблюдалось снижение сроков автокредитов вследствие уменьшения объёмов их предоставления и падения средних сумм займов.

Эксперты рекомендуют потенциальным заемщикам уделять особое внимание состоянию собственной кредитной истории, стараясь избегать ситуаций, негативно влияющих на неё.

Фото: Piter.TV