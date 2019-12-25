Скидки на новые авто в Петербурге достигли 19%

Одновременно произошло уменьшение общего объёма рекламных акций на 3%.

Эксперты портала "Авто.ру" констатируют значительное снижение среднего размера скидок на автомобили в конце осени 2025 года. За октябрь-ноябрь медианный размер скидки у автодилеров уменьшился с 21% до 17%, что стало крупнейшим падением показателя в течение года.

Одновременно произошло уменьшение общего объёма рекламных акций на 3%, и на конец ноября почти каждая пятая машина продавалась вообще без какой-либо скидки.

Анализируя ситуацию по российским регионам, эксперты отметили самые высокие средние скидки в Москве и Нижегородской области — 21% и 20% соответственно. Самый низкий средний уровень скидки наблюдался в Ростовской области — всего 10%. Санкт-Петербург и Самарская область расположились посередине списка с уровнем скидок в 19%.

Основной причиной снижения величины скидочных предложений называют исчерпание остатков старых моделей автомобилей на складе и повышение покупательской активности россиян. Активность пользователей на платформе "Авто.ру" выросла на 15% начиная с августа, одновременно с этим средняя величина бонусов, предоставляемых автолюбителям за покупку автомобиля, снижалась. Если в первой половине года средневзвешенная скидка составляла 23%, то к ноябрю упала до 18%. Из отдельных компонентов скидок, бонус за кредит стал менее привлекательным — с 11% до 9%, а скидка за trade-in сократилась с 7% до 5%. Размер скидки за полис КАСКО остался неизменным — 2%.

Вместе с общим сокращением объема льгот, отдельные бренды продолжают предлагать выгодные акции. Лидером по величине средней скидки остаются марки Omoda и Changan — 22%. Наибольшее количество предложений со скидками зарегистрировано у брендов Chery и Changan — более 92% рекламы сопровождается особыми условиями покупки. Хуже всего ситуация у бренда Haval — скидку предоставляют лишь в 77% случаев.

Ранее мы сообщили о том, что новые госномера с региональным кодом 778 начали выдавать в Петербурге.

Фото: Pxhere