Новые госномера с региональным кодом 778 начали выдавать в Петербурге

Автовладельцы в Петербурге начали получать автомобильные регистрационные знаки нового регионального обозначения — 778. Примеры появились на ресурсе Platesmania, который полностью посвящен автомобильным номерам.

Среди первых транспортных средств, получивших новые коды регионов, оказались модели Hyundai Solaris HC, Haval F7, Haval Dargo, Kia Sorento, Geely Monjaro, Nissan Almera и ряд других марок авто.

Выдача новых номеров обусловлена ограниченным количеством свободных комбинаций прежних региональных обозначений. До настоящего момента в Северной столице применялись номера с кодами 78, 98, 178 и 198, впервые введённые ещё в 1994 году одновременно с переходом на современный стандарт автомобильных регистрационных знаков.

