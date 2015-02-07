Toyota продолжает регистрировать товарные знаки в России, несмотря на уход с рынка

С 2022 года японский автогигант подал 86 заявок в Роспатент, сохраняя перспективу возвращения.

Японская корпорация Toyota, объявившая о прекращении деятельности в России в 2022 году, продолжает активно подавать заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. Согласно данным Роспатента, с момента ухода компания подала 86 заявок, из которых 12 уже зарегистрированы.

В 2025 году Toyota установила рекорд — 51 заявка, хотя регистрацию прошли лишь две из них. Среди ожидающих решения знаков — Toyota Prius, Toyota C-HR, Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra. Все товарные знаки относятся к 12-му классу международной классификации, который включает автомобили, запчасти и аксессуары.

По мнению экспертов, такая активность не свидетельствует о скором возвращении компании на российский рынок. Как пояснил ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто:

Это попытка застолбить за собой свои товарные знаки на некую перспективу. Никто из крупных автопроизводителей не строит конкретных планов, но при этом не ликвидирует всякие возможности для того, чтобы вернуться в какой-то отдаленной перспективе.

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota закрыла свой завод в Санкт-Петербурге, который был рассчитан на производство 100 тысяч автомобилей в год. Несмотря на это, компания продолжает защищать свои бренды в России, рассматривая потенциальные возможности для будущего возвращения на один из крупнейших автомобильных рынков мира.

Ранее Piter.TV сообщал, что производство авто возобновят на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году.

Фото: freepik (usertrmk)