Предприятие из Петербурга передало партию профессиональных борцовок юным самбистам из Уфы, которые представляют спортивно-общественную организацию "Отечество Приволжье". Это стало возможным при поддержке губернатора Александра Беглова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сборная Приволжского федерального округа выиграла суперкубок на XXIV Международном командном юношеском турнире по самбо "Победа". Губернатор Александр Беглов отметил, что юные спортсмены проявили настоящий командный дух и волю к победе. Компания "Тривес" специализируется на производстве ортопедических изделий. Она была основана в 1992 году, и сегодня в группе компаний работает более 400 человек. Предприятие имеет 7 независимых производств и собственную розничную сеть, охватывающую различные регионы России.

"Отечество Приволжье" активно развивает детско-юношеский спорт в регионах Приволжского федерального округа, воспитывает здоровое и патриотичное поколение, а также оказывает помощь в реабилитации травмированных спортсменов.

