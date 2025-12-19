Стало известно, кто работал охранником в уфимской школе №16, где произошла стрельба

Напомним, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Уфе в школе №16 3 февраля произошло нападение на учителя. Девятиклассник выстрелил в историка из пневматического пистолета. Ранее родители неоднократно жаловались на охрану образовательного учреждения, передает "Бриф24".

На постах в гимназии сегодня утром находились два охранника. Обычно на входе сидят мужчины нормального телосложения, но также там работает тучная женщина. Во вторник именно она была на рабочем месте. А некоторые сотрудники не смотрят на то, кто заходит в школу.

Вот мужчина один есть, который, бывает, спит. Источник

Напомним, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Преподаватель серьезно не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что в подъезде дома на Художников петербуржец открыл стрельбу.

Фото: Piter.TV