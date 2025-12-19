  1. Главная
В подъезде дома на Художников петербуржец открыл стрельбу
Сегодня, 9:58
Между двумя соседями 31 года и 34 лет произошел конфликт.

В Выборгском районе полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в подъезде жилого дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 1 февраля поступила информация о хлопках на проспекте Художников. Между двумя соседями 31 года и 34 лет произошел конфликт. В ходе ссоры младший из них достал пневматический пистолет и произвел не менее пяти выстрелов. 

С места изъяты пистолет, газовые баллоны и металлические шарики. Принято заявление от второго участника конфликта. 

Ранее мы рассказывали о том, что стрельба возле ТЦ на Гражданском проспекте обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

