В подъезде дома на Художников петербуржец открыл стрельбу

В Выборгском районе полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в подъезде жилого дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 1 февраля поступила информация о хлопках на проспекте Художников. Между двумя соседями 31 года и 34 лет произошел конфликт. В ходе ссоры младший из них достал пневматический пистолет и произвел не менее пяти выстрелов.

С места изъяты пистолет, газовые баллоны и металлические шарики. Принято заявление от второго участника конфликта.

Фото: Piter.TV