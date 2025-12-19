  1. Главная
Стрельба возле ТЦ на Гражданском проспекте обернулась уголовным делом
Сегодня, 9:47
Потерпевшая получила рану щеки.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после стрельбы около торгового центра "Академ-Парк" на Гражданском проспекте. Напомним, пострадала молодая девушка. 

По информации СК РФ, 28 января группа подростков выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомки. Она получила рану щеки. После совершенного преступления злоумышленники скрылись. 

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента. Стрелков разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: подростку предъявили обвинение после стрельбы на проспекте Стачек. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

