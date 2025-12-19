Стрельба возле ТЦ на Гражданском проспекте обернулась уголовным делом

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после стрельбы около торгового центра "Академ-Парк" на Гражданском проспекте. Напомним, пострадала молодая девушка.
По информации СК РФ, 28 января группа подростков выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомки. Она получила рану щеки. После совершенного преступления злоумышленники скрылись.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента. Стрелков разыскивают.
Ранее на Piter.TV: подростку предъявили обвинение после стрельбы на проспекте Стачек.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все