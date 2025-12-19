Подростку предъявили обвинение после стрельбы на проспекте Стачек

Парень попал в ухо шестиклассника.

В Петербурге подростку, который выстрелил в шестиклассника в ходе конфликта, предъявили обвинение. Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По информации СК РФ, 25 января 15-летний подозреваемый открыл стрельбу из пускового устройства на проспекте Стачек и попал в 13-летнего юношу. Пострадавший обратился в травмпункт.

Фигурант задержан, вину в совершении преступления он признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали молодых руферов, забравшихся на крышу дома на Галстяна.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу