Подростку предъявили обвинение после стрельбы на проспекте Стачек
Сегодня, 12:59
Парень попал в ухо шестиклассника.

В Петербурге подростку, который выстрелил в шестиклассника в ходе конфликта, предъявили обвинение. Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

По информации СК РФ, 25 января 15-летний подозреваемый открыл стрельбу из пускового устройства на проспекте Стачек и попал в 13-летнего юношу. Пострадавший обратился в травмпункт. 

Фигурант задержан, вину в совершении преступления он признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

