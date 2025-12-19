Девятиклассник открыл стрельбу в ходе конфликта на проспекте Стачек

Пострадавший шестиклассник обратился в травмпункт с травмой уха.

Полиция Кировского района задержала подростка, который применил пусковое устройство в ходе конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 января правоохранителям поступила информация о стрельбе на проспекте Стачек. Было установлено, что поссорились двое юношей, один из них выстрелил в сторону 13-летнего оппонента из пускового устройства "Сигнал охотника". Пострадавший шестиклассник обратился в травмпункт с травмой уха.

Накануне полицейские установили местонахождение 15-летнего злоумышленника. По факту случившегося проводится проверка.

