Девятиклассник открыл стрельбу в ходе конфликта на проспекте Стачек
Сегодня, 9:20
Пострадавший шестиклассник обратился в травмпункт с травмой уха.

Полиция Кировского района задержала подростка, который применил пусковое устройство в ходе конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 января правоохранителям поступила информация о стрельбе на проспекте Стачек. Было установлено, что поссорились двое юношей, один из них выстрелил в сторону 13-летнего оппонента из пускового устройства "Сигнал охотника". Пострадавший шестиклассник обратился в травмпункт с травмой уха. 

Накануне полицейские установили местонахождение 15-летнего злоумышленника. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан петербуржец, выстреливший на улице Зои Космодемьянской. 

Фото: Piter.TV 

