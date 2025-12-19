  1. Главная
Задержан петербуржец, выстреливший на улице Зои Космодемьянской
Сегодня, 8:56
В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

В Кировском районе полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 января правоохранителям поступила информация о стрельбе на улице Зои Космодемьянской. На месте по "горячим следам" поймали 47-летнего местного жителя, который произвел один выстрел из стартового пистолета. В результате никто не пострадал, в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на овощебазе на проспекте Непокоренных закончился стрельбой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

