В квартирном пожаре на Солдата Корзуна пострадал мужчина
Сегодня, 8:31
В Кировском районе Петербурга ночью 30 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России. 

Информация о возгорании на улице Солдата Корзуна, 5к3, поступила на пульт спасателей в 03:40. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 50 квадратных метров. Потушили огонь к 04:18. 

По предварительным данным, в результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. 

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: 101 или 112. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что из зоны пожара на улице Коллонтай в Петербурге вывели 30 человек. 

Фото: Piter.TV 

