В квартирном пожаре на Солдата Корзуна пострадал мужчина

В Кировском районе Петербурга ночью 30 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании на улице Солдата Корзуна, 5к3, поступила на пульт спасателей в 03:40. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 50 квадратных метров. Потушили огонь к 04:18.

По предварительным данным, в результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Пресс-служба МЧС

Фото: Piter.TV