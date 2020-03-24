В квартирном пожаре на Солдата Корзуна пострадал мужчина

В Кировском районе Петербурга ночью 30 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
Информация о возгорании на улице Солдата Корзуна, 5к3, поступила на пульт спасателей в 03:40. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 50 квадратных метров. Потушили огонь к 04:18.
По предварительным данным, в результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.
Пресс-служба МЧС
