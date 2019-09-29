Из зоны пожара на улице Коллонтай в Петербурге вывели 30 человек

Возгорание произошло вечером 28 апреля в доме 9. К ликвидации привлекли 17 пожарных и четыре единицы техники. Из опасной зоны вывели 30 человек.

Вечером 28 апреля в доме 9 по улице Коллонтай произошел пожар, в результате которого пострадали две женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пострадавших госпитализировали.

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 20:42. На место происшествия отправились 17 пожарных. Было задействовано четыре единицы техники. Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. В 21:25 пожар удалось полностью ликвидировать.

Фото: Piter.TV